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Артем Кузелев

Марка Zara изменила свой логотип

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  • 01 Февраля 201914:12
Сюжеты: Zara

Испанский ретейлер представил обновленный логотип, который у многих вызвал вопросы.

Несколько дней назад испанская марка представила в интернете обновленную версию своего логотипа. Четыре известные на весь мир буквы предстали перед пользователями в более утонченном, но старомодном виде: шрифт стал уже, у него появились засечки, а буквы наслаиваются друг на друга. Отмечается, что эта версия лого уже какое-то время воспроизводилась на бирках марки, но только сейчас стала основной. После релиза пользователи по роду занятий близкие к дизайну и модной индустрии остались в недоумении: многих смутили засечки на буквах, от которых СМИ, полиграфия и смежные направления, наоборот, все чаще отказываются.

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