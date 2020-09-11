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Артем Кузелев

Марки Prada и adidas продолжили коллаборацию

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  • 11 Сентября 202016:21
Сюжеты: Prada, Adidas

Модные бренды представили вторую часть коллекции кроссовок Prada Superstar.

В продолжение совместной коллекции Prada и adidas Originals вошли новые модели кроссовок в трех цветовых решениях. Prada Superstar вышли в монохромной черной, черно-белой и серебристо-белой окраске. В продажу кроссовки поступили в начале этой недели и доступны в офлайн- и онлайн-магазинах обеих марок. Кроме того, Prada и adidas выпустят продолжение коллекции, посвятив его парусной регате America’s Cup.

 
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