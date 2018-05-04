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Martin Margiela (106)
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Артем Кузелев

Мартин Марджела снимется в кино

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  • 04 Мая 201812:06
Сюжеты: Martin Margiela

В будущем году на экраны выйдет еще один документальный фильм о бельгийском дизайнере с его же участием.

В создании вышедшего недавно документального фильма We Margiela сам Марджела участия практически не принимал. Однако ситуацию решили исправить продюсеры кинокомпании Dogwoof Pictures. На этой недел стало известно, что в 2019 году на экраны выйдет еще один документальный фильм о карьере бельгийского дизайнера, в съемках которого Мартин примет самое непосредственное участие. У картины есть рабочее название Without Compromise, а его созданием занимается режиссер Райнер Хольцемер.

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