Масштабная кампания Calvin Klein от Рафа Симонса

Новый креативный директор американской марки представил свою дебютную рекламную съемку, созданную в соавторстве с Вилли Вандерперре.

1 / 12 Calvin Klein. Осень-зима, 2017/18























Раф Симонс продолжает сотрудничество со своим приятелем фотографом Вилли Вандерперре. Вдохновившись образами современной Америки, дуэт отправился в калифорнийскую пустыню, чтобы создать первую полноценную кампанию для марки Calvin Klein. Съемку для коллекции сезона осень-зима 2017/18 уже назвали одной из самых стильных и впечатляющих. Главные роли в ней исполнили Джулия Нобис, Кики Виллемс, Селена Форрест и другие популярные модели.