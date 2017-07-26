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Артем Кузелев

Масштабная кампания Calvin Klein от Рафа Симонса

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  • 26 Июля 201714:27
Сюжеты: Calvin Klein, Raf Simons, Рекламные кампании

Новый креативный директор американской марки представил свою дебютную рекламную съемку, созданную в соавторстве с Вилли Вандерперре.

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  • Calvin Klein. Осень-зима, 2017/18

Раф Симонс продолжает сотрудничество со своим приятелем фотографом Вилли Вандерперре. Вдохновившись образами современной Америки, дуэт отправился в калифорнийскую пустыню, чтобы создать первую полноценную кампанию для марки Calvin Klein. Съемку для коллекции сезона осень-зима 2017/18 уже назвали одной из самых стильных и впечатляющих. Главные роли в ней исполнили Джулия Нобис, Кики Виллемс, Селена Форрест и другие популярные модели.

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