Майкл Корс покупает Jimmy Choo?

Сорвавшаяся сделка с Kate Spade заставила американского дизайнера обратить внимание на другую британскую марку.

После того, как холдинг Coach Inc. за 2,4 миллиарда долларов увел компанию Kate Spade & Co. у Майкла Корса из-под носа, дизайнер стал присматриваться к другим брендам. На данный момент в центре внимания руководства Michael Kors Holdings находится британская марка Jimmy Choo. По слухам, компания, основанная Джимми Чу уже давно обратилась к американскому рынку в поисках потенциальных покупателей. Вероятнее всего, новым владельцем бренда, который сегодня оценивают в 994 миллиона долларов, и станет Майкл Корс. Обе стороны пока что не комментируют информацию.