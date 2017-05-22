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Артем Кузелев

Майкл Корс покупает Jimmy Choo?

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  • 22 Мая 201719:13
Сюжеты: Jimmy Choo, Michael Kors

Сорвавшаяся сделка с Kate Spade заставила американского дизайнера обратить внимание на другую британскую марку.

После того, как холдинг Coach Inc. за 2,4 миллиарда долларов увел компанию Kate Spade & Co. у Майкла Корса из-под носа, дизайнер стал присматриваться к другим брендам. На данный момент в центре внимания руководства Michael Kors Holdings находится британская марка Jimmy Choo. По слухам, компания, основанная Джимми Чу уже давно обратилась к американскому рынку в поисках потенциальных покупателей. Вероятнее всего, новым владельцем бренда, который сегодня оценивают в 994 миллиона долларов, и станет Майкл Корс. Обе стороны пока что не комментируют информацию.

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