У Jimmy Choo новый главный исполнительный директор

Британский бренд возглавила Ханна Колман, работающая в компании уже 24 года.

Руководство британской марки сообщило о перестановках в составе топ-менеджмента. Позицию главного исполнительного директора весной 2020-го покинул Пьер Дени, и на днях стало известно имя его преемницы. Высокий пост в компании заняла Ханна Колман, которая к данному моменту проработала в Jimmy Choo 24 года.

Кроме того, еще одной новостью бренда стал выпуск коллекции, созданной совместно с маркой Timberland. Капсулу составили классические тимберланды, украшенные кристаллами Swarovski, логотипом Jimmy Choo и золотыми вставками.