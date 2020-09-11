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Артем Кузелев

У Jimmy Choo новый главный исполнительный директор

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  • 11 Сентября 202016:19
Сюжеты: Jimmy Choo

Британский бренд возглавила Ханна Колман, работающая в компании уже 24 года.

Руководство британской марки сообщило о перестановках в составе топ-менеджмента. Позицию главного исполнительного директора весной 2020-го покинул Пьер Дени, и на днях стало известно имя его преемницы. Высокий пост в компании заняла Ханна Колман, которая к данному моменту проработала в Jimmy Choo 24 года.

Кроме того, еще одной новостью бренда стал выпуск коллекции, созданной совместно с маркой Timberland. Капсулу составили классические тимберланды, украшенные кристаллами Swarovski, логотипом Jimmy Choo и золотыми вставками.

 
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