Вход
ADV



Интересно
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (281)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Метрополитен-музей посвятит выставку Карлу Лагерфельду

  • 61
  • 0
  • 06 Августа 201920:10
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Главный куратор Института костюма Эндрю Болтон работает над проектом, который представит в 2022 году.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке анонсировал выставку, посвященную творчеству Карла Лагерфельда. Посетители смогут увидеть проект лишь в 2022 году, но работа над ним уже ведется. За концепцию и организацию выставки отвечает знаменитый главный куратор Института костюма Эндрю Болтон. На данный момент это вся информация.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru