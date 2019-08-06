Метрополитен-музей посвятит выставку Карлу Лагерфельду

Главный куратор Института костюма Эндрю Болтон работает над проектом, который представит в 2022 году.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке анонсировал выставку, посвященную творчеству Карла Лагерфельда. Посетители смогут увидеть проект лишь в 2022 году, но работа над ним уже ведется. За концепцию и организацию выставки отвечает знаменитый главный куратор Института костюма Эндрю Болтон. На данный момент это вся информация.