Метрополитен-музей выпустил мерч Met Gala 2019

Над созданием вещей, вошедших в коллекцию, работали известные дизайнеры и марки.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке обратился к известным маркам и дизайнерам с просьбой создать по одной модели, которая поддерживала бы тематику новой выставки и бала Met Gala 2019. На призыв откликнулись Вирджил Абло, Алессандро Микеле, Джереми Скотт, Джон Гальяно и другие модельеры. Результатом мультиколлаборации стала довольно забавная капсула, которая уже появилась в продаже в самом музее, а также в его официальном онлайн-шопе.