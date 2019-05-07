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Артем Кузелев

Метрополитен-музей выпустил мерч Met Gala 2019

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  • 07 Мая 201918:55
Сюжеты: Met Gala

Над созданием вещей, вошедших в коллекцию, работали известные дизайнеры и марки.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке обратился к известным маркам и дизайнерам с просьбой создать по одной модели, которая поддерживала бы тематику новой выставки и бала Met Gala 2019. На призыв откликнулись Вирджил Абло, Алессандро Микеле, Джереми Скотт, Джон Гальяно и другие модельеры. Результатом мультиколлаборации стала довольно забавная капсула, которая уже появилась в продаже в самом музее, а также в его официальном онлайн-шопе.

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