Вход
ADV
Интересно
Chanel (422)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Мейкап Chanel для мужчин

  • 153
  • 0
  • 24 Августа 201811:56
Сюжеты: Chanel, Косметика и парфюмерия

Парижский дом моды представил средства из линейки декоративной косметики для мужчин.

В доме Chanel уверены, что декоративная косметика интересна не только женщинам, но и мужчинам. Несколько дней назад марка представила мейкап-коллекцию, адресованную именно парням. Линейку Boy de Chanel составили тональный флюид в четырех оттенках, матовый увлажняющий бальзам для губ и четыре оттенка карандаша для бровей. Смотрится все вполне достойно, но приобрести продукты в России можно будет только с января 2019 года.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru