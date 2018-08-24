Мейкап Chanel для мужчин

Парижский дом моды представил средства из линейки декоративной косметики для мужчин.

В доме Chanel уверены, что декоративная косметика интересна не только женщинам, но и мужчинам. Несколько дней назад марка представила мейкап-коллекцию, адресованную именно парням. Линейку Boy de Chanel составили тональный флюид в четырех оттенках, матовый увлажняющий бальзам для губ и четыре оттенка карандаша для бровей. Смотрится все вполне достойно, но приобрести продукты в России можно будет только с января 2019 года.