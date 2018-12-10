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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Balmain. Pre-Fall, 2019

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  • 10 Декабря 201819:46
Сюжеты: Balmain, Pre-Fall 2019

Оливье Рустен представил лукбук большой женской коллекции, в которой, кажется, есть образы для любого случая.

Межсезонная коллекция Balmain, как и остальные работы креативного директора дома, отличается масштабом и универсальностью. Оливье Рустен придумал комфортные и эффектные образы, при этом оставив за кадром привычные для его манеры приемы и элементы. Однако коллекция по-прежнему гедонистична и рассчитана на молодых девушек, которые проводят время, предаваясь удовольствиям и радостям. При этом дизайнер не забыл про демократичные деним и трикотаж.

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