Межсезонная коллекция Burberry. Pre-Fall 2019

Рикардо Тиши представил лукбук новой объединенной коллекции, созданной для британского дома моды.

Объединив мужскую и женскую линии в межсезонной коллекции, Рикардо Тиши продолжил развивать тему новых эстетических кодов. Дизайнер настойчиво и планомерно объединяет новаторство и традиции Burberry, получая на выходе идеальный результат. Эти образы одновременно смотрятся и очень современно, и вполне логично продолжают наработки предшественников Тиши. Сам дизайнер о новой коллекции высказался так: «Моя задача – восстановить наследие бренда посредством использования архивных принтов, традиционных для бренда цветов и классических предметов верхней одежды и в то же время закрепить новые направления».