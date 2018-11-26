Вход
ADV
Интересно
BURBERRY (205)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Burberry. Pre-Fall 2019

  • 130
  • 0
  • 26 Ноября 201810:45
Сюжеты: BURBERRY, Pre-Fall 2019

Рикардо Тиши представил лукбук новой объединенной коллекции, созданной для британского дома моды.

Объединив мужскую и женскую линии в межсезонной коллекции, Рикардо Тиши продолжил развивать тему новых эстетических кодов. Дизайнер настойчиво и планомерно объединяет новаторство и традиции Burberry, получая на выходе идеальный результат. Эти образы одновременно смотрятся и очень современно, и вполне логично продолжают наработки предшественников Тиши. Сам дизайнер о новой коллекции высказался так: «Моя задача – восстановить наследие бренда посредством использования архивных принтов, традиционных для бренда цветов и классических предметов верхней одежды и в то же время закрепить новые направления».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru