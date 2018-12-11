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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Erdem. Pre-Fall, 2019

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  • 11 Декабря 201811:21
Сюжеты: Erdem, Pre-Fall 2019

Еще одну очень красивую коллекцию представил Эрдем Моралиоглу в новом лукбуке своей марки.

Эрдем Моралиоглу продолжает воспевать сильную женщину и на этот раз вдохновляется образом английской художницы-импрессионистки Лауры Найт. Дама ордена Британской империи стала первой женщиной, принятой в действительные члены Королевской академии в Лондоне. Создавая межсезонную коллекцию, Моралиоглу вдохновлялся как картинами Найт, так и ее элегантным, но по тем временам слишком мужественным стилем. В итоге получилась коллекция сдержанных нарядов из роскошных тканей, в которых нашлось место и английской чопорности, и страсти к свободе, и изысканному декору.

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