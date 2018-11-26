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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Etro. Pre-Fall, 2019

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  • 26 Ноября 201818:50
Сюжеты: Etro, Pre-Fall 2019

Вероника Этро показала лукбук межсезонной коллекции 2019 года женской линии Etro.

Новую межсезонную коллекцию Этро назвала Arty Craftsy. Рассказывая о ней, дизайнер подчеркнула, что образы вдохновлены сильными женщинами с разными интересами от коллекционирования произведений искусства до кругосветных путешествий. При этом сама коллекция выглядит как произведение ремесленного искусства, радующее глаза яркими красками и искусными приемами. Основной акцент здесь, действительно, сделан на визуальных впечатлениях: фирменный рисунок пейсли, цветочная графика, жаккардовые техники и смелая цветовая гамма. Получилось очень выразительно.

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