Межсезонная коллекция Etro. Pre-Fall, 2019

Вероника Этро показала лукбук межсезонной коллекции 2019 года женской линии Etro.

Новую межсезонную коллекцию Этро назвала Arty Craftsy. Рассказывая о ней, дизайнер подчеркнула, что образы вдохновлены сильными женщинами с разными интересами от коллекционирования произведений искусства до кругосветных путешествий. При этом сама коллекция выглядит как произведение ремесленного искусства, радующее глаза яркими красками и искусными приемами. Основной акцент здесь, действительно, сделан на визуальных впечатлениях: фирменный рисунок пейсли, цветочная графика, жаккардовые техники и смелая цветовая гамма. Получилось очень выразительно.