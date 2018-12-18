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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Thom Browne. Pre-Fall, 2019

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  • 18 Декабря 201810:13
Сюжеты: Thom Browne, Pre-Fall 2019

Американский дизайнер продолжает работать с деформацией пропорций, а также вводит в женскую одежду элементы мужского костюма.

Работая над новыми образами, Том Браун сразу же взял за их основу классические ткани мужской моды. Из довольно жесткой фактуры дизайнер создал многослойные образы, в которых объединил элементы традиционного брючного костюма и мешковатость спортивно-университетского стиля. Но самое главное – Браун продолжает играть с пропорциями и, похоже, упивается своей игрой. Одно из лучших обещаний на осень будущего года.

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