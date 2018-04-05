"Мир кашемира " весна-лето 2018

«Мир кашемира» - семейная компания, бережно хранящая знания и мастерство. Благодаря многолетнему опыту работы с кашемиром в 2016 году была открыта фабрика в Москве и создан одноименный бренд.
Бренд ориентируется на высокий канон производства кашемира, а в новом сезоне осмеливается на эксперименты с деталями. Разнообразные воланы, рюши, отделка перьями и тончайшим кружевом – привнесут ощущение праздника, даже в будний день.
Создатели бренда «Мир кашемира» уверены - одежда это отражение вашей личности.
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