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Весна-лето 2018 (161)
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Тайбарейский Евгений Сергеевич

"Мир кашемира " весна-лето 2018

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  • 05 Апреля 201813:12
Сюжеты: Весна-лето 2018

«Мир кашемира» - семейная компания, бережно хранящая знания и мастерство. Благодаря многолетнему опыту работы с кашемиром в 2016 году была открыта фабрика в Москве и создан одноименный бренд.   

Бренд ориентируется на высокий канон производства кашемира, а в новом сезоне осмеливается на эксперименты с деталями. Разнообразные воланы, рюши, отделка перьями и тончайшим кружевом – привнесут ощущение праздника, даже в будний день.

Создатели бренда «Мир кашемира»  уверены - одежда это отражение вашей личности.

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