"Мир кашемира " весна-лето 2018

«Мир кашемира» - семейная компания, бережно хранящая знания и мастерство. Благодаря многолетнему опыту работы с кашемиром в 2016 году была открыта фабрика в Москве и создан одноименный бренд.

Бренд ориентируется на высокий канон производства кашемира, а в новом сезоне осмеливается на эксперименты с деталями. Разнообразные воланы, рюши, отделка перьями и тончайшим кружевом – привнесут ощущение праздника, даже в будний день.

Создатели бренда «Мир кашемира» уверены - одежда это отражение вашей личности.