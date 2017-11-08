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Prada (220)
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Артем Кузелев

Миучча Прада оденет Дрейка в новом туре

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  • 08 Ноября 201722:03
Сюжеты: Prada

Созданием сценического образа музыканта для нового гастрольного тура займется итальянский дом моды.

Дрейк не раз признавался, что является большим поклонником марки Stone Island, однако в этом году решился изменить ей. В скором времени музыкант отправляется на гастроли в поддержку нового альбома и выбрал в качестве костюмера Миуччу Прада. Итальянский дом создал отдельный гардероб для тура The Boy Meets World Tour, взяв за основу мужскую коллекцию сезона весна-лето 2018. Основной акцент здесь сделан на свободных формах и комиксах в качестве декора. В коллекции также активно использован черный нейлон, который является синонимом эпохи 1990-х.

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