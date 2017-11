Многомиллионный контракт Виктории Бекхэм

Британский дизайнер привлекла в свою марку 40 миллионов долларов.

Журнал The Business of Fashion сообщает о том, что бренд Victoria Beckham развивается семимильными шагами. Недавно марка Виктории Бекхэм привлекла около 40 млн долларов от инвестиционной компании Neo Investment Partners. Организация выкупила миноритарную долю в британском бренде, однако полные условия сделки не разглашаются. Источники издания The Business of Fashion говорят, что сумма окончательной сделки составит более 130 млн долларов. Предполагается, что вложения будут потрачены на развитие розничных магазинов и интернет-торговли.