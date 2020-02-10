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Диана Мицкевич

Модное меню: вкус любви от Мирко Дзаго

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  • 10 Февраля 202017:36
Сюжеты: День Святого Валентина
Ко дню всех влюбленных шеф-повар итальянских ресторанов Officina («Оффичина») Мирко Дзаго приготовил феерическое, чувственное сет-меню, в котором нет банальных холодных закусок, салата и горячего… Зато есть Ласки, Объятия, Поцелуй, Страсть и Экстаз! Меню будет действовать только один вечер — 14 февраля, начиная с 17:00, в ресторанах Officina на Петровке и в Китай-городе. Всем совершеннолетним гостям — бокал просекко в подарок от заведения.    

РОМАНТИЧЕСКОЕ СЕТ- МЕНЮ ОТ МИРКО ДЗАГО     

   

 

    Ласки Красный тунец, помело и авокадо   Объятия Блинчик, фаршированный рикоттой и спаржей   Поцелуй Гребешок, цукини и шафран   Страсть Телятина, артишоки и фундук   Экстаз Рулет из фисташек, суп из клубники и фиалки                                                                              
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