Модное меню: вкус любви от Мирко Дзаго

РОМАНТИЧЕСКОЕ СЕТ- МЕНЮ ОТ МИРКО ДЗАГО
Ласки Красный тунец, помело и авокадо Объятия Блинчик, фаршированный рикоттой и спаржей Поцелуй Гребешок, цукини и шафран Страсть Телятина, артишоки и фундук Экстаз Рулет из фисташек, суп из клубники и фиалки
РОМАНТИЧЕСКОЕ СЕТ- МЕНЮ ОТ МИРКО ДЗАГО
Ласки Красный тунец, помело и авокадо Объятия Блинчик, фаршированный рикоттой и спаржей Поцелуй Гребешок, цукини и шафран Страсть Телятина, артишоки и фундук Экстаз Рулет из фисташек, суп из клубники и фиалки
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