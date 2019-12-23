Модное открытие: Yves Delorme Couture в Dream House

Зима для российского представительства Yves Delorme началась с открытия обновленного пространства в Dream House.

В этот вечер поздравить Вячеслава Зайцева, Представителя компании Yves Delorme в России и СНГ, собрался весь светский бомонд: актеры и дизайнеры, спортсмены, модельеры, а также журналисты из интерьерных и Life-style изданий.

Московский Yves Delorme Couture стал одним из 5 в мире: первый открылся в Париже, второй – в Лондоне в торговом доме Harrods, третий – на 5 авеню в Нью-Йорке, четвертый в Японии в Imperial Hotel Osaka. В этих салонах всегда представлены самые роскошные коллекции постельного белья и аксессуаров для дома, которые призваны подчеркнуть индивидуальность и статус их владельца.

Изюминкой вечера стал уникальный комплект постельного белья Imperail Faberge, созданный дизайнером Жером Дельмасом в единственном экземпляре специально для России по мотивам знаменитой коллекции Пасхальных яиц ювелирного дома Фаберже. Жером лично рассказал собравшимся обо всех особенностях комплекта, отметив, что на его украшение вышивальщицы потратили более 400 часов.

Оказалось, что у комплекта есть два маленьких секрета, как и у яиц Фаберже: среди вышивки, можно найти маленькую курочку, ту самую, которую Карл Фаберже спрятал в своей первой работе для императрицы Марии Федоровны, а еще – декоративный бордюр части белоснежных подушек изготовлен из сатина бледно-серого оттенка.

Специальным гостем открытия стал глава концерна FREMAUX DELORME г-н Доминик Фремо.

Весь вечер в салоне царила особая атмосфера легкости и шарма, рожденная безупречным сочетанием простоты и элегантности интерьеров.

Гости участвовали в рождественских мастер-классах и интерактивной съемке в «Неоновом туннеле», попозировали художнику-шаржисту, а самые стойкие дождались розыгрыша лотереи визиток!

Но даже не выигравшие в лотерее гости ушли домой с подарками и восхитительным настроением! Среди гостей были замечены Анна Хмельницкая, Марина Могилевская, Татьяна Веденеева, Лариса Вербицкая, Дмитрий Дибров с супругой Полиной и детьми, Александр Лазарев с супругой Алиной, Вера Сотникова, Константин Крюков, Татьяна Михалкова, Ольга Ушакова, Алика Смехова, Дмитрий Крылов, Ванагас Повилас с супругой Маргаритой Дробязко, а также известные дизайнеры и декораторы столицы.

Кстати, весь декабрь в интернет-магазине и салонах Yves Delorme действует скидка 20%!