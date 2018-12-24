Модные итоги года: что смотрели и покупали больше всего?

Поисковая fashion-платформа Clouty подвела итоги 2018 года и составила рейтинг самых востребованных модных брендов и тенденций на основе статистики активности пользователей.

Глобальный агрегатор онлайн-магазинов одежды и обуви, Clouty.ru, опубликовал ежегодный отчет поисковой активности своей аудитории и её поведения. В течение 12 месяцев пользователи искали, спрашивали и покупали люксовые вещи и их бюджетные аналоги, на основе чего компания составила подробный рейтинг популярных марок и трендов уходящего года.

Clouty.ru на сегодняшний день является самым масштабным fashion-агрегатором, на страницах которого собраны актуальные коллекции от более чем 100 глобальных онлайн-магазинов, таких как Net-a-Porter, FarFetch, Lamoda, ЦУМ, YOOX, ASOS, Ssense и др. Для того, чтобы сориентироваться в необъятном мире ультрамодных вещей, сервис внедрил подробную систему фильтров, визуальный поиск, консультации стилистов и постоянно разрабатывает новые инструменты, которые облегчают поиск нужного в миллионах модных товаров.

“Перед Новы Годом мы проанализировали поведение нашей аудитории за 2018 год и обнаружили много интересного, например, самые востребованные бренды в этом году - по-прежнему люксовые. Поясные сумки почти так же популярны, как и грубые кроссовки, а цитирование прошлого и ностальгические настроения в коллекциях - без сомнений, главная тенденция за прошедшие 12 месяцев. Есть в рейтинге и новые марки, которые не попали в топ в прошлом году, есть и любопытные изменения в рейтинге - хиты прошлого года не везде удержали позиции, но кое-где остались также востребованы” - комментируют основатели Clouty.ru.

Ежегодный отчет fashion-платформы Clouty.ru составляется на основе внутренней статистики, количества просмотров, посещаемости и переходов к покупке на сайты к партнерам, а также учитывается активность аудитории в социальных сетях.

https://www.clouty.ru/blog/fashion-resume-2018