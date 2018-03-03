Молодое поколение в рекламе Calvin Klein. Весна, 2018

Юная актриса Милли Бобби Браун присоединилась к звездной кампании Calvin Klein «Наша семья».

Американская марка продолжает свою масштабную рекламную кампанию. На этот раз в семью Calvin Klein органично влилась юная звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Вместе с актрисой в фотосессии приняли участие ее коллега Пэрис Джексон и модель Лулу Тенни. Снимал девушек давний друг и соратник Рафа Симонса Вилли Вандерперре.