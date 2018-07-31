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Мраморная расцветка кроссовок Nike Metcon в STREET BEAT SPORT

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  • 31 Июля 201811:14
Сюжеты: Nike, STREET BEAT

В сети магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT появилась новая расцветка зарекомендовавшей себя модели для тренинга Nike Metcon 4. Кроссовки подойдут для интенсивных занятий в зале.

    

Nike Metcon 4 имеют обновленный верх с зональным тактильным принтом для дополнительной прочности и стабилизации. Технология Flywire обеспечивает надежную фиксацию, а подошва из “липкой” резины в передней части стопы гарантирует крепкое сцепление с поверхностью во время тренировок.

 

Модель с актуальным марбл-принтом на подошве станет не только хорошим функциональным, но и приятным визуальным дополнением к занятиям спортом. Она доступна на сайте и в магазинах сети STREET BEAT SPORT. Цена за пару – 8 990 рублей, размерная сетка 7,5 - 10 US.


 

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