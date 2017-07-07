Мужские сумки для творческих и уникальных!

Определиться с подарком для мужчины куда сложнее чем обрадовать презентом представительницу прекрасной половины человечества. С чем это связано? Очевидно что выбор подарка для женщины намного шире: одежда, косметика, парфюмерия, цветы, украшения, книги... Конечно, все это можно подарить и мужчине, но разнообразие и выбор ограничены. Шопинг - чаще всего является любимым занятием дамы, именно поэтому зачастую она знает чего хочет заранее и сообщает свой список окружающим. Хотя, еще сложнее от того, что женщина обычно желает очень многого и разного. Женщина более эмоциональна - покупки и подарки доставляют ей море эмоций и радости, какого бы возраста она ни была. В случае с мужчинами - чем он старше, тем сложнее удивить его, тем более если у этого мужчины есть все. С молодым поколением все гораздо проще, юные парни всегда на волне новых тенденций, не против чего-то нового и интересного... Для мужчин всех возрастов, ну и конечно для женщин, идеальным местом для выбора подарков станет бутик русского бренда сумок Ante Kovac.
Сумки и портмоне - отличный подарок на любой праздник. Это функциональная вещь, которая всегда необходима как в повседневной жизни, так и по особым случаям. Любых форм и расцветок, из различных материалов, яркие и не очень... в арсенале бренда Ante Kovac самый большой выбор стильной кожгалантереи которую только можно вообразить. И этот огромный каталог многообразия удивит своими идеями и воплощением. Женские сумки не имеют границ, ведь женщина может экспериментировать со своей внешностью и гардеробом каждый день, но мужские аксессуары и одежда не могут похвастаться тем же... С Ante Kovac все совсем иначе.
Мужские коллекции Ante Kovac созданы для тех, кто выходит за рамки, не боясь быть чуть ярче остальных. При этом бренд не использует павлиньи перья или сумасшедшие расцветки. Самое главное это идея, из которой берет свое начало тематика новой коллекции. В коллекции "Первооткрыватели" мастера бренда представили изделия из кожи, созданные словно из дерева, металла и камня - все благодаря умельцам, сумевшим создать уникальную текстуру на материалах из которых были созданы сумки. Выбирая подарок для мужчины той или иной профессии, коллекция "Первооткрыватели" станет отличным помощником в выборе презента: саквояж Исследователя, портфель Архитектора, сумка Мореплавателя, ситибег Военного теоретика, сумка Литератора... А если вы не нашли нужную профессию, всегда можно сделать индивидуальный заказ, благодаря которому вы воплотите в жизнь все пожелания, создав свою единственную и неповторимую сумку.
Сумки Ante Kovac особенно придутся по вкусу творческим личностям, представителям интеллектуальных профессий, художникам, музыкантам, писателям, всем тем, кто ищет смысл в каждой вещи, ценит идею, красоту и качество. Ценители искусства особенно оценят коллекции бренда, вдохновленные творчеством великих художников. На протяжении 10 лет существования бренда создавались сумки с полотнами Пикассо, Альфонса Мухи и Дали, а для мужских сумок были выбраны картины Винсента Ван Гога. Стилю сумок Ante Kovac сложно найти определение, тут смешались множество направлений искусства, живописи и моды, стили стимпанк и модерн, но сами мастера бренда называют его "ANTEкварный casual", возможно обладатель сумки от этого бренда найдет для себя свое название, описывающее стиль Ante Kovac.
В каждой коллекции появляются новые модели и вариации сумок, но неизменным остаются несколько моделей, довольно привычные каждому, но благодаря необычному дизайну Ante Kovac, иногда не узнаваемые. Сумка на каждый день под названием ситибег - удобный аксессуар не сложной формы, в который помещается ноутбук, формат а4 и все что нужно на каждый день, такую сумку еще называют почтальонка. Одной из главных визитных карточек бренда в мужских коллекциях - саквояжи. Этот благородный вид сумки пришел к нам из прошлых столетий, а благодаря бренду приобрел современную огранку, став одним из главных трендов последних лет. Более спортивный вариант приспособления для путешествий - дорожная сумка. С такой сумкой от Ante Kovac даже самое изматывающее путешествие станет ярче. Множество моделей бренда универсальны, как например сумка-трансформер, способная менять свою форму, в зависимости от случая и настроения ее хозяина.
Ante Kovac создает больше чем просто сумки. Этот предмет гардероба может стать неотъемлемой частью своего обладателя. Все благодаря вложенной любви мастеров, создающих произведения бренда, глубокой мысли вкладываемой генератором идей бренда Анной Серегиной и правильному обращению со своим стилем обладателя сумки от Ante Kovac. Ведь если обладатель этих шедевров кожгалантереи найдет правильный подход к ним, его стиль и образ не будет иметь равных!
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