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Артем Кузелев

Музыкальная обложка Harper’s Bazaar. Сентябрь, 2017

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  • 09 Августа 201701:32
Сюжеты: Harper's Bazaar

Свежий номер американской версии легендарного журнала посвящен музыке и поп-звездам.

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  • Harper’s Bazaar. Сентябрь, 2017

Отмечая 150-летие журнала, американская редакция Harper’s Bazaar решила посвятить главный в году номер связи моды с поп-культурой. На обложке сентябрьского выпуска можно увидеть музыканта Абеля Тесфайе, известного под псевдонимом The Weeknd, в компании супермоделей Адрианы Лима и Ирины Шейк. В съемках каверстори также приняли участие Кэндис Свейнпол, Кортни Лав, Трэвси Скотт, Миранда Ламберт, Дайон Уорвик, Джоан Смоллс, Карли Клосс и Наташа Поли. За создание снимков отвечала Бриджит Лакомб, а стилизовала проект сама Карин Ройтфельд.

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