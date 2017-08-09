Музыкальная обложка Harper’s Bazaar. Сентябрь, 2017

Свежий номер американской версии легендарного журнала посвящен музыке и поп-звездам.

1 / 9 Harper’s Bazaar. Сентябрь, 2017

















Отмечая 150-летие журнала, американская редакция Harper’s Bazaar решила посвятить главный в году номер связи моды с поп-культурой. На обложке сентябрьского выпуска можно увидеть музыканта Абеля Тесфайе, известного под псевдонимом The Weeknd, в компании супермоделей Адрианы Лима и Ирины Шейк. В съемках каверстори также приняли участие Кэндис Свейнпол, Кортни Лав, Трэвси Скотт, Миранда Ламберт, Дайон Уорвик, Джоан Смоллс, Карли Клосс и Наташа Поли. За создание снимков отвечала Бриджит Лакомб, а стилизовала проект сама Карин Ройтфельд.