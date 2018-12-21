Наоми Кэмпбелл впервые рекламирует косметику

В свои 48 лет супермодель делает новые шаги в карьере: Наоми Кэмпбелл стала лицом косметической марки Nars Cosmetics.

Наоми Кэмпбелл не перестает удивлять. Недавно супермодель заключила рекламный контракт с маркой Nars Cosmetics и таким образом впервые стала лицом косметического бренда. Черная Пантера появится в кампании бренда уже в начале 2019 года, а снимал ее сам Франсуа Нарс – фотограф и основатель косметической марки.