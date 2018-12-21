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Артем Кузелев

Наоми Кэмпбелл впервые рекламирует косметику

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  • 21 Декабря 201809:41
Сюжеты: Naomi Campbell, Косметика и парфюмерия, Рекламные кампании

В свои 48 лет супермодель делает новые шаги в карьере: Наоми Кэмпбелл стала лицом косметической марки Nars Cosmetics.

Наоми Кэмпбелл не перестает удивлять. Недавно супермодель заключила рекламный контракт с маркой Nars Cosmetics и таким образом впервые стала лицом косметического бренда. Черная Пантера появится в кампании бренда уже в начале 2019 года, а снимал ее сам Франсуа Нарс – фотограф и основатель косметической марки.

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