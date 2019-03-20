Наследие ацтеков в линии AZTECA от UNOde50

Линия AZTECA вдохновлена тонкой и кропотливой работой мексиканских мастеров с золотом и серебром, ручным трудом и магической силой металла. Глянцевые модели с элементами в форме медальонов транслируют аутентичный дух бренда.
Смешение глянцевых и матовых текстур, шершавые, будто необработанные поверхности встречаются в форме колец, чокеров и браслетов.
Линия AZTECA подчеркивает любовь бренда к оригинальности и ручной работе с помощью украшений, выделяющихся благодаря их необычной форме и не повторяющейся обработке, которая делает каждую модель уникальной.
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