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UNOde50 (22)
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Semkov Arnold Alexandrovich

Наследие ацтеков в линии AZTECA от UNOde50

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  • 20 Марта 201907:06
Сюжеты: UNOde50, Бижутерия, украшения, драгоценности

Линия AZTECA вдохновлена тонкой и кропотливой работой мексиканских мастеров с золотом и серебром, ручным трудом и магической силой металла. Глянцевые модели с элементами в форме медальонов транслируют аутентичный дух бренда.

Смешение глянцевых и матовых текстур, шершавые, будто необработанные поверхности встречаются в форме колец, чокеров и браслетов.

Линия AZTECA подчеркивает любовь бренда к оригинальности и ручной работе с помощью украшений, выделяющихся благодаря их необычной форме и не повторяющейся обработке, которая делает каждую модель уникальной.

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