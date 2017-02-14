Наталья Водянова стала лицом экологичной линии H&M

Российская супермодель на днях появилась в рекламе линейки H&M Conscious Exclusive.

Наталья Водянова названа новым лицом экологичной линии шведского ритейлера. Супермодель снялась в рекламе коллекции H&M Conscious Exclusive, для чего примерила платье, созданное из переработанных пластиковых бутылок. Кроме того, Наталья поддержала призыв марки бороться с загрязнением вод мирового океана. Сама Водянова подчеркнула6 «Увлекательно наблюдать за появлением новых экологичных материалов, которые использовались в этой коллекции. Это обещает нам более экологичное будущее и в мире моды».