Назначен новый креативный директор Roberto Cavalli

Итальянский дом моды определился с кандидатом на освободившийся пост креативного директора.

Руководство итальянского дома моды наконец-то объявило, кто займет освободившейся после ухода Питера Дандаса место креативного директора. Теперь коллекциями Roberto Cavalli займется Пол Сарридж. Дизайнер возглавит все линии бренда и будет отвечать за всю креативную составляющую компании. Дебютирует Сарридж с женской коллекцией сезона весна-лето 2018, которую представит на сентябрьской Неделе моды в Милане.