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Артем Кузелев

Назначен новый креативный директор Roberto Cavalli

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  • 11 Мая 201711:16
Сюжеты: Roberto Cavalli

Итальянский дом моды определился с кандидатом на освободившийся пост креативного директора.

Руководство итальянского дома моды наконец-то объявило, кто займет освободившейся после ухода Питера Дандаса место креативного директора. Теперь коллекциями Roberto Cavalli займется Пол Сарридж. Дизайнер возглавит все линии бренда и будет отвечать за всю креативную составляющую компании. Дебютирует Сарридж с женской коллекцией сезона весна-лето 2018, которую представит на сентябрьской Неделе моды в Милане.

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