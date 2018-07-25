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Артем Кузелев

Названы финалисты CFDA/Vogue Fashion Fund 2018

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  • 25 Июля 201817:45
Сюжеты: CFDA, Vogue

Жюри престижного конкурса среди модных дизайнеров объявило имена претендентов на главный приз этого года.

Совета модных дизайнеров Америки и редакция Vogue US объявили имена десяти самых многообещающих модельеров. Вышедшие в финал молодые дизайнеры примут участие в борьбе за главный приз – 400 000 долларов и профессиональное наставничество. В этом году шорт-лист премии CFDA/Vogue Fashion Fund выглядит так:

  1. Батшева Хей (Batsheva)
  2. Эмили Адамс Боуд (Bode)
  3. Кристиан Коуэн (Christian Cowan)
  4. Даниэль Корона (Hunting Season)
  5. Джонатан Коэн и Сара Лефф (Jonathan Cohen)
  6. Рауль Лопез (Luar)
  7. Мэтью Адамс Долан (Matthew Adams Dolan)
  8. Керби Джин-Реймонд (Pyer Moss)
  9. Ребекка де Равенель (Rebecca de Ravenel)
  10. Скоша Вулридж (Scosha)

 

Победитель конкурса будет назван на торжественной церемонии 5 ноября. Также жюри наградит двух финалистов специальными призами по 150 000 долларов каждый. 

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