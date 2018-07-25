Названы финалисты CFDA/Vogue Fashion Fund 2018

Жюри престижного конкурса среди модных дизайнеров объявило имена претендентов на главный приз этого года.

Совета модных дизайнеров Америки и редакция Vogue US объявили имена десяти самых многообещающих модельеров. Вышедшие в финал молодые дизайнеры примут участие в борьбе за главный приз – 400 000 долларов и профессиональное наставничество. В этом году шорт-лист премии CFDA/Vogue Fashion Fund выглядит так:

Батшева Хей (Batsheva) Эмили Адамс Боуд (Bode) Кристиан Коуэн (Christian Cowan) Даниэль Корона (Hunting Season) Джонатан Коэн и Сара Лефф (Jonathan Cohen) Рауль Лопез (Luar) Мэтью Адамс Долан (Matthew Adams Dolan) Керби Джин-Реймонд (Pyer Moss) Ребекка де Равенель (Rebecca de Ravenel) Скоша Вулридж (Scosha)

Победитель конкурса будет назван на торжественной церемонии 5 ноября. Также жюри наградит двух финалистов специальными призами по 150 000 долларов каждый.