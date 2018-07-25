Названы финалисты CFDA/Vogue Fashion Fund 2018

Жюри престижного конкурса среди модных дизайнеров объявило имена претендентов на главный приз этого года.
Совета модных дизайнеров Америки и редакция Vogue US объявили имена десяти самых многообещающих модельеров. Вышедшие в финал молодые дизайнеры примут участие в борьбе за главный приз – 400 000 долларов и профессиональное наставничество. В этом году шорт-лист премии CFDA/Vogue Fashion Fund выглядит так:
- Батшева Хей (Batsheva)
- Эмили Адамс Боуд (Bode)
- Кристиан Коуэн (Christian Cowan)
- Даниэль Корона (Hunting Season)
- Джонатан Коэн и Сара Лефф (Jonathan Cohen)
- Рауль Лопез (Luar)
- Мэтью Адамс Долан (Matthew Adams Dolan)
- Керби Джин-Реймонд (Pyer Moss)
- Ребекка де Равенель (Rebecca de Ravenel)
- Скоша Вулридж (Scosha)
Победитель конкурса будет назван на торжественной церемонии 5 ноября. Также жюри наградит двух финалистов специальными призами по 150 000 долларов каждый.
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