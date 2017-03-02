Неделя моды в Лондоне: David Koma. Осень, 2017

Давид Кома в этом сезоне в воинственном настроении и вдохновлялся традиционным военным костюмом грузинских мужчин.

1 / 37 David Koma. Осень, 2017









































































За кулисами показа Давид Кома, грузин по происхождению, объяснил журналистам, что вдохновлялся старинным военным платьем, которое носили кавказские мужчины. Однако не стоит думать, что новая коллекция дизайнера выдержана в теме милитари. Кома значительно переработал отправную точку образов, сделав их энергичными и женственными.

Глубокие V-образные вырезы, голые плечи и узкие силуэты – то, что бросается в глаза с первого взгляда. Кома украшает свои модели лентами, металлическими элементами, патронами из плексигласа, традиционными для него разрезами и графикой. Все это соединяется в коктейль полный футуристической эстетики, женственности которой придают макраме и кружева.