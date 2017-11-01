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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Emporio Armani. Весна-лето, 2018

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  • 01 Ноября 201713:45
Сюжеты: Armani, Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2018

Джорджио Армани продемонстрировал в Лондоне коллекцию, наполненную итальянским солнцем, радужными красками и струящимися силуэтами.

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Сырой и серый осенний Лондон ожил во время показа новой коллекции Emporio Armani. Дизайнер представил здесь коллекцию, которая осветила все яркими лучами итальянского солнца. Джорджио использовал самые яркие краски и конфетные оттенки мятного, сиреневого, розового и голубого. Палитра дополнительно подчеркивалась переливчатыми и радужными тканями, которые Армани собрал в красивые текучие силуэты. В качестве декора модельер использовал блестки, вышивку и аппликации в виде мультяшных крабов, звезд и цветов. Весенне-летние образы одновременно выглядели и как вполне практичные, готовые к выходу на улицу, и как наряды сказочных принцесс.

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