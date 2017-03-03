Неделя моды в Лондоне: J.W. Anderson. Осень, 2017

Осенне-зимнюю коллекцию своей марки Джонатан Андерсон описал как коллекцию в стиле «Одиссеи».

1 / 34 J.W. Anderson. Осень, 2017



































































Показ Андерсона, как всегда, проходил в камерной обстановке. Подиумом традиционно служил узкий проход между рядами гостей, чтобы пришедшие смогли лучше рассмотреть отделку и декор одежды. Посмотреть было на что: Джонатан стал более мягким и сексуальным, а образы более женственными. Новую коллекцию дизайнер назвал вдохновленной древнегреческой поэмой «Одиссея». Отсюда эти струящиеся силуэты и удлиненные модели из нейлона и шелка. Образы действительно смотрятся очень артистично и порой напоминают не только об античной культуре, но и художественных работах Густава Климта. Как всегда очень оригинально и очень красиво!