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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: J.W. Anderson. Осень, 2017

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  • 03 Марта 201709:59
Сюжеты: J.W. Anderson, Осень-зима 2017-18, Неделя моды в Лондоне

Осенне-зимнюю коллекцию своей марки Джонатан Андерсон описал как коллекцию в стиле «Одиссеи».

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  • J.W. Anderson. Осень, 2017

Показ Андерсона, как всегда, проходил в камерной обстановке. Подиумом традиционно служил узкий проход между рядами гостей, чтобы пришедшие смогли лучше рассмотреть отделку и декор одежды. Посмотреть было на что: Джонатан стал более мягким и сексуальным, а образы более женственными. Новую коллекцию дизайнер назвал вдохновленной древнегреческой поэмой «Одиссея». Отсюда эти струящиеся силуэты и удлиненные модели из нейлона и шелка. Образы действительно смотрятся очень артистично и порой напоминают не только об античной культуре, но и художественных работах Густава Климта. Как всегда очень оригинально и очень красиво!

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