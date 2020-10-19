Вход
ADV



Интересно
J.W. Anderson (42)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Видео: Коллекция JW Anderson. Весна-лето, 2021

  • 125
  • 0
  • 19 Октября 202012:20
Сюжеты: J.W. Anderson, Весна-лето 2021

Джонатан Андерсон представил весенне-летнюю коллекцию на вырезанных из бумаги моделях и подробно рассказал о ключевых идеях новых образов.

Следуя за актуальными трендами эпохи пандемии, дизайнер уже второй раз отказывается от формата обычного дефиле. Женскую коллекцию JW Anderson сезона весна-лето 2021 он заключил в настоящую книгу с фотографиями Льюиса Рональда. В видеопрезентации Андерсон говорит, что отправной точкой коллекции стала цитата Оскара Уайльда: «Секрет жизни в искусстве». Дизайнер объясняет:«Когда я думаю о ком-то вроде Оскара Уайльда, который вел себя довольно радикально, я понимаю, что его считали бы радикальным и сейчас. Он прошел через многое и выжил благодаря творчеству, что меня вдохновляет... Обычно во время показа все жестко контролируется, а сейчас появилась возможность играть с воображением, манекенами, образами».

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru