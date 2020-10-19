Видео: Коллекция JW Anderson. Весна-лето, 2021

Джонатан Андерсон представил весенне-летнюю коллекцию на вырезанных из бумаги моделях и подробно рассказал о ключевых идеях новых образов.

Следуя за актуальными трендами эпохи пандемии, дизайнер уже второй раз отказывается от формата обычного дефиле. Женскую коллекцию JW Anderson сезона весна-лето 2021 он заключил в настоящую книгу с фотографиями Льюиса Рональда. В видеопрезентации Андерсон говорит, что отправной точкой коллекции стала цитата Оскара Уайльда: «Секрет жизни в искусстве». Дизайнер объясняет:«Когда я думаю о ком-то вроде Оскара Уайльда, который вел себя довольно радикально, я понимаю, что его считали бы радикальным и сейчас. Он прошел через многое и выжил благодаря творчеству, что меня вдохновляет... Обычно во время показа все жестко контролируется, а сейчас появилась возможность играть с воображением, манекенами, образами».