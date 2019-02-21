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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Mary Katrantzou. Осень, 2019

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  • 21 Февраля 201919:48
Сюжеты: Mary Katrantzou, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2019-20

Мэри Катранзу работала с принтами, вдохновленными огнем и узорами мрамора, и украсила ими длинные платья из органзы и кожаные брюки и пальто.

Мэри Катранзу на этот раз отошла от привычного для нее оп-арта и использовала новый для себя ход. Дизайнер обратилась к принтам огня, звездного неба и рисунка мрамора и раскрасила в них длинные платья с рюшами и кожаные брюки и пальто. Шоу открылось с выхода Натальи Водяновой, укутанной в оборки и перья лимонно-желтого цвета, отчего стало понятно: Мэри решила уйти от реалистичности и обратилась к вечерней моде. При этом стиль дизайнера стал более мягким и нежным, в этой коллекции совсем нет агрессии.

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