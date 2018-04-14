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Martin Margiela (104)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: MM6 Maison Margiela. Осень, 2018

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  • 14 Апреля 201810:04
Сюжеты: Martin Margiela, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2018-19

Молодежная линейка Мартина Маржелы представила коллекцию, которая оказалась едва ли не лучше, чем основная коллекция.

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  • MM6 Maison Margiela. Осень, 2018

Пока Джон Гальяно с попеременным успехом пытается привести к общему знаменателю свое мастерство и фирменный стиль Maison Margiela, дизайнеры второй линии марки выпускают одну за другой успешную коллекцию. На этот раз образы молодежной линии выполнены из металлизированных тканей и прокрыты серебром. Порой модели напоминают о межгалактических путешествиях, порой о бессонных дискотеках рубежа 1990-2000-х. Будущий сезон команда MM6 видит в отражении фольги и дискоболов, в искрах мишуры и зеркал, бликах лакированной кожи и блесток.

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