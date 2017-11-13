Неделя моды в Лондоне: Ralph & Russo. Весна-лето, 2018

Одним из самых важных шоу лондонской Недели моды стала презентация дебютной коллекции прет-а-порте кутюрного бренда.

1 / 48 Ralph & Russo. Весна-лето, 2018































































































На Неделе моды в Лондоне кутюрье Тамара Ральф и Майкл Руссо впервые представили коллекцию прет-а-порте. Показ проходил в здании бывшего рыбного рынка Старый Биллингсгейт, что было неожиданно для бренда, чьи наряды для выхода на красные дорожки выбирают Дженнифер Лоуренс, Рианна, Анджелина Джоли, Бейонсе и другие звезды. Однако сама коллекция приятно удивила гармоничным переходом марки от кутюр к городской повседневной одежде или, как сказал Ральф, переход от фантазий к реальности.

Коллекция состояла не совсем из повседневной одеждой. Это изысканные и респектабельные вещи. Здесь можно увидеть длинные модели из блестящей розовой ткани, юбки-карандаш, вещи из серебряного или ламинированного твида, детали из крашеных перьев, расшитые платья и другие наряды, сочетающие дневной и вечерний стиль.