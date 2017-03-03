Неделя моды в Лондоне: Topshop Unique. Осень, 2017

Креативная команда Topshop Unique представила идеальную коллекцию для девушек, которым нравится высокая уличная мода.

1 / 40 Topshop Unique. Осень, 2017















































































Дизайнеры Topshop Unique обратили внимание на старую школу с ее свитшотами в паре с юбками из шелка. Вообще, синтетический подход особенно заметен в новой коллекции марки. Так, женственные платья и юбки из цветастого шелка с высокими вырезами вдруг оказались в гармоничном сочетании с объемными свитшотами, фактурными свитерами оверсайз и верхней одеждой а-ля 1970-е и афганскими пальто. Эти образы действительно смотрятся гармонично, естественно и женственно, вызывая ностальгические ассоциации. Впрочем, аллюзии на ретро совсем не мешает коллекции быть современной.