Неделя моды в Лондоне: Victoria Victoria Beckham. Осень, 2017

В новой коллекции своей второй линии Виктория Бекхэм развивает темы уличной модой и спортивного стиля.

1 / 14 Victoria Victoria Beckham. Осень, 2017



























Создавая коллекцию для своей второй линии Бекхэм исследовала родной Лондон. В центре ее все: от архитектуры до стиля местной молодежи. Серые оттенки некоторых широких брюк, кашемировых пальто и свитеров без рукавов дизайнер объяснила цветом типичного лондонского неба. При этом взгляд Виктории устремлен в будущее, она нисколько не ностальгирует по прошедшим временам, поэтому образы смотрятся так свежо. Вдохновляясь уличной и спортивной культурой, дизайнер создала не только брючные комплекты, но и великолепные платья с юбками.

Среди выразительных элементов Бекхэм выбрала несколько ярких оттенков, которые контрастируют со стальным серым. Кроме того, дизайнер использовала плиссировки, объемные конструкции, спортивные лампасы, декоративные жгуты и отверстия, открывающие кожу. Блестящий атлас здесь соседствует с барашком, что смотрится очень эффектно.