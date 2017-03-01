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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Victoria Victoria Beckham. Осень, 2017

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  • 01 Марта 201711:00
Сюжеты: Beckham, Осень-зима 2017-18, Неделя моды в Лондоне

В новой коллекции своей второй линии Виктория Бекхэм развивает темы уличной модой и спортивного стиля.

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  • Victoria Victoria Beckham. Осень, 2017

Создавая коллекцию для своей второй линии Бекхэм исследовала родной Лондон. В центре ее все: от архитектуры до стиля местной молодежи. Серые оттенки некоторых широких брюк, кашемировых пальто и свитеров без рукавов дизайнер объяснила цветом типичного лондонского неба. При этом взгляд Виктории устремлен в будущее, она нисколько не ностальгирует по прошедшим временам, поэтому образы смотрятся так свежо. Вдохновляясь уличной и спортивной культурой, дизайнер создала не только брючные комплекты, но и великолепные платья с юбками.

Среди выразительных элементов Бекхэм выбрала несколько ярких оттенков, которые контрастируют со стальным серым. Кроме того, дизайнер использовала плиссировки, объемные конструкции, спортивные лампасы, декоративные жгуты и отверстия, открывающие кожу. Блестящий атлас здесь соседствует с барашком, что смотрится очень эффектно.

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