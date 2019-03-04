Неделя моды в Лондоне: Vivienne Westwood. Осень, 2019

Свой очередной политический манифест Вивьен Вествуд представила в бывшей церкви в Вестминстере.

Показ новой коллекции Вивьен Вествуд традиционно превратила в манифест. Выступая против излишнего производства и чрезмерного потребления, дизайнер показала на подиуме обновленные версии старых моделей. Помогли ей в этом нестандартные модели, а также Роуз Макгоуэн, Камилла Резерфорд и Сара Стокбридж. Главная мысль шоу: зачем покупать каждый сезон новое пальто, если и старое выглядит отлично? При этом, стоит отметить, что вещи из коллекции кажутся вполне функциональными.