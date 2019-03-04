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Vivienne Westwood (154)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Vivienne Westwood. Осень, 2019

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  • 04 Марта 201909:42
Сюжеты: Vivienne Westwood, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2019-20

Свой очередной политический манифест Вивьен Вествуд представила в бывшей церкви в Вестминстере.

Показ новой коллекции Вивьен Вествуд традиционно превратила в манифест. Выступая против излишнего производства и чрезмерного потребления, дизайнер показала на подиуме обновленные версии старых моделей. Помогли ей в этом нестандартные модели, а также Роуз Макгоуэн, Камилла Резерфорд и Сара Стокбридж. Главная мысль шоу: зачем покупать каждый сезон новое пальто, если и старое выглядит отлично? При этом, стоит отметить, что вещи из коллекции кажутся вполне функциональными.

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