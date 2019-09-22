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Vivienne Westwood (156)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Vivienne Westwood. Весна, 2020

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  • 22 Сентября 201912:14
Сюжеты: Vivienne Westwood, Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2020

Вивьен Вествуд по-прежнему верна себе: дизайнер работает со стилем унисекс экспериментирует с силуэтами и принтами.

Активизм – основа основ всего, что делает Вивьен Вествуд. Каждая коллекция этой панк-рокерши пронизана политическими и социальными высказываниями, и это не надоедат публике уже многие годы. Представляя коллекцию сезона весна-лето, Вевьен презентовала и свой фильм, рассказывающий о «гнилой экономике» и разрушительном воздействии правительств на окружающую среду. При этом Вивьен все так же является своей лучшей моделью: одетая в яркий жаккардовый костюм из новой коллекции, она призывала свои клиентов придерживаться подхода «меньше – больше». Реализована мысль в традиционном для Вествуд и отточенном с годами стиле унисекс и... сокращении количества образов.

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