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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Emporio Armani. Весна, 2019

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  • 04 Декабря 201812:23
Сюжеты: Armani, Весна-лето 2019, Неделя моды в Милане

Джорджио Армани отметил 22-летие линейки Emporio масштабным показом более чем 200 весенних образов.

Когда в 1996 году Джорджио Армани впервые поднял свой флаг над миланским аэропортом Линате, многие подумали, что дизайнер купил воздушные ворота. В то время итальянский дом моды был одним из самых масштабных и влиятельных в мире, а сам Армани – одним из самых богатых людей Италии. Однако в тот день состоялась всего лишь презентация его новой линии Emporio Armani, 22-летие которой он отметил этой осенью большим показов в том же Линате.

Гости шоу увидели больше 200 мужских и женских образов, вдохновленных истинно итальянской страстью к роскоши и архивами бренда. В коллекции использованы самые дорогие и красивые ткани, текстурированные материалы и контрастные легкие, а также щедрый декор в виде инкрустаций, вышивок, блесток, объемных элементов и складок. Образы смотрятся очень современно за счет современных технологичных тканей, но при этом в них чувствуется ностальгия по ушедшим эпохам.

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