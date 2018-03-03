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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Etro. Осень, 2018

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  • 03 Марта 201821:02
Сюжеты: Etro, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

На прошедшей в Милане Неделе моды Вероника Этро стала изгоем. Дизайнер представила коллекцию хоть и яркую, но все же с главным акцентом на комфорте.

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  • Etro. Осень, 2018

Несмотря на нежность коллекции, одежду Etro трудно представить без ярких принтов, графики и заимствований из мировой живописи. Это в генах бренда, и это именно то, что вызывает любовь большинства поклонников марки. В осенне-зимней коллекции Вероника верна традициям и стилю своего дома, с математической точностью выверяя правильные пропорции и не допуская перегрузов. Кроме того, дизайнер в привычной для нее манере обращается к ар-деко, фольклору и декоративно-прикладному искусству Патагонии и Перу. Так Этро создает свою постмодернистскую одежду, в которой гармонично объединяются и бохо, и привычки современных горожанок. Получается очень комфортно, женственно и – главное – красиво.

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