Неделя моды в Милане: Etro. Весна-лето, 2018

В честь 50-летия марки брат и сестра Этро объединили мужской и женский показы и представили на миланской Неделе одну из самых красивых и впечатляющих коллекций.

1 / 91 Etro. Весна-лето, 2018





















































































































































































Вероника и Кин Этро отмечают юбилей своей марки, которой в будущем году исполнится 50 лет. Весенне-летнюю коллекцию дизайнеры посвятили этой дате, торжественность которой подчеркнули объединением мужской и женской коллекций. Миланское шоу получилось масштабным и очень зрелищным, а также дало понять, откуда брат и сестра Этро черпают вдохновение. В первую очередь в глаза бросается мультикультурализм марки, ее открытость новым впечатлениям, любовь к Индии и особенно к узорам пейсли. Получилось захватывающе!

Намекая на историю семейного бизнеса, объединенную весенне-летнюю коллекцию Этро назвали «Древо жизни». В новых образах можно увидеть все, что давно стало фирменным почерком дома: от пейсли и психоделических узоров до свободного кроя и нонконформизма. Особое внимание привлекали красивые модели из воздушных белых тканей, а также образы, построенные на серых оттенках. Традиционно в коллекции есть что пощупать: дизайнеры уделили большое внимание оригинальным и натуральным фактурам.