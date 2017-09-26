Неделя моды в Милане: Giorgio Armani. Весна-лето, 2018

В новой весенне-летней коллекции Джорджио Армани обращается к темам молодости и импрессионизма.

1 / 77 Giorgio Armani. Весна-лето, 2018

























































































































































Коллекция, которую в Милане показал Армани, действительно, наполнена ощущением юности и беззаботности. Это заметно и в крое, и в легких тканях, и в ярких красках. Однако дизайнер не забывает о том, кто его клиентки и позволяет своим фантазиям реализовываться в пределах разумного. При всей своей динамичности и радостном настроении, это все-таки коллекция респектабельная и элегантная.

Работая над коллекцией, Армани, похоже, наслаждался выбором живописных принтов. Избежав излишней претенциозности, дизайнер выбрал случайную и абстрактную геометрию, которой в импрессионистском духе окрасил ткани. Однако яркие краски не составляют всю палитру коллекции, итальянский модельер по-прежнему использует благородные и темные оттенки: черный, темно-синий, изумрудный, серый, лиловый. За блистательную гламурную составляющую отвечают кристаллы, пайетки, металлизированные ткани и лакированная кожа.

Что касается модельного ряда, то Джорджио Армани предлагает в теплый сезон быть проще. Дизайнер создал весенне-летнюю коллекцию из жестких лифов и свободных юбок, жакетов и шортов из трикотажа, а также платьев, не сковывающих движений.