Неделя моды в Милане: Max Mara Atelier. Осень, 2019

Итальянская марка представила специальную коллекцию верхней одежды, в том числе кутюрных моделей.

Пальто, конечно, первое, что приходит на ум, когда слышишь название Max Mara. Эту фирменную свою составляющую марка вынесла в отдельную линейку, получившую название Max Mara Atelier. Элегантные и очень красивые модели выполнены в лучших традициях haute couture из самых роскошных материалов. Дизайнеры бренда вдохновлялись эстетикой нео-экспрессионизма и работами итальянского скульптора и художника Миммо Паладино, отсюда в коллекции ощущение ретро. Однако модернистскую классику Max Mara дополняет очень современными моделями, среди которых бомбер из кашемира и пальто-кардиган — самые яркие жемчужины.