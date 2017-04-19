Неделя моды в Милане: Missoni. Осень, 2017

Вот уже который сезон подряд Анджела Миссони создает коллекции, которые очень непохожи, на привычный стиль ее дома и по праву могут считаться действительно шикарными.

1 / 50 Missoni. Осень, 2017



































































































В отличие от прошлого сезона, когда дом Missoni протестовал против политики президента Трампа, новая коллекция начисто лишена остросоциальных высказываний. На этот раз Анджела думала лишь о красоте и том, что требуется современным городским девушкам. В первую очередь, дизайнер думает о комфорте, поэтому предлагает удобные модели и текучие силуэты из трикотажа.

За исключением пары оверсайз свитеров, практически весь модельный ряд осенне-зимней коллекции – это работа с архивами марки. Обращение к корням закономерно в рамках торжественной даты: в следующем сезоне Анджела отпразднует 20-летие на посту креативного директора Missoni. При этом мы уже который сезон подряд видим, как дизайнер постепенно отказывается от некоторых традиций дома. Узор зигзаг и бессмысленная пышность ушли в тень, уступив место интеллекту и актуальным трендам. Впрочем, одно остается неизменным: Миссони верна многоцветью и ярким оттенкам, в которые окрашивает все от свитеров и брюк до юбок и пончо. Выглядит в итоге все очень современно.