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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Missoni. Осень, 2019

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  • 04 Марта 201909:52
Сюжеты: Missoni, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2019-20

Анжела Миссони представила на миланском подиуме очень красивую объединенную коллекцию.

По собственному признанию дизайнера, Анжела Миссони хотела выпустить коллекцию образов с чистыми и простыми линями. Это ей успешно удалось, при этом она не использовала тканей, лишь трикотажное полотно. «Это связано с моими воспоминаниями о середине семидесятых... о плавных, длинных и стройных силуэтах того времени», – рассказала Анжела журналистам перед шоу. Чтобы создать такие же линии, дизайнер отказалась от любимой многослойности и акцентировала внимание на обтекаемых и узких формах, которые придают одежде динамики. Получилось очень красиво, при этом Миссони в очередной раз отказывается от фирменного зигзага, лишь пару раз вставляя в коллекцию его гротескные формы.

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