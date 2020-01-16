Неделя моды в Милане: Missoni. Осень, 2020

Судя по всему, главным источником вдохновения Анджеле Миссони послужил образ Майлза Дэвиса.

Джазовая сцена поздних семидесятых и образ самого Майлза Дэвиса послужили источником вдохновением осенне-зимней коллекции Missoni. Смелый артистичный стиль здесь перекликается с богатыми и роскошными фактурами, которые во многом определяют силуэты и дизайн моделей. Кардиганы и свитеры украшены порой архивными узорами, которые ранее можно было найти на верхней одежды итальянского дома. Смягчают все уютные рубашки из сверхмягкой ткани и трикотажные свитера.