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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Missoni. Весна, 2020

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  • 25 Сентября 201915:05
Сюжеты: Missoni, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2020

Анджела Миссони снова обращается к миру природы и заимствует оттуда самые яркие краски и комфортные свободные силуэты.

В сезон протестов против климатических изменений по всему миру (правда, Милана это не коснулось так сильно) итальянский дом моды представил коллекцию, полностью вдохновленную миром природы и ярким солнечным светом. Цветочные принты, тропические мотивы, экологические ткани и почти ремесленная техника квилта сделали коллекцию еще более летней. Анджела Миссони создала наряды в мягких, землистых оттенках. Большинство образов были собраны из различных лоскутов легкой ткани и тонкого трикотажа. Дополнила настроение коллекции бахрома в этническом стиле.

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