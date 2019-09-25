Неделя моды в Милане: Missoni. Весна, 2020

Анджела Миссони снова обращается к миру природы и заимствует оттуда самые яркие краски и комфортные свободные силуэты.

В сезон протестов против климатических изменений по всему миру (правда, Милана это не коснулось так сильно) итальянский дом моды представил коллекцию, полностью вдохновленную миром природы и ярким солнечным светом. Цветочные принты, тропические мотивы, экологические ткани и почти ремесленная техника квилта сделали коллекцию еще более летней. Анджела Миссони создала наряды в мягких, землистых оттенках. Большинство образов были собраны из различных лоскутов легкой ткани и тонкого трикотажа. Дополнила настроение коллекции бахрома в этническом стиле.