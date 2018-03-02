Неделя моды в Милане: Prada. Осень, 2018

На миланской Неделе Миучча Прада продемонстрировала еще одну сильную и очень интригующую коллекцию, отчасти вдохновленную новой локацией – комплексом Fondazione Prada.

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Стильное пространство Фонда Прада стал идеальной декорацией для показа осенне-зимней коллекции Миуччи. Ультрасовременный и эклектичный интерьер олицетворял собой ночь, сквозь которую вышагивали модели в новых образах. Сами образы, по мнению дизайнера, должны вдохновлять женщин на приключения и исследование пределов свободы. Героиня коллекции, как всегда у Прада, сильная, могущественная и даже агрессивная, но, с другой стороны, не лишена женственности и чувства такта.

В новой коллекции Миучча размышляет о проблемах безопасности и поддерживает движение #MeToo. «Я всегда говорю, если вы хотите выходить по ночам голышом, вы должны быть в состоянии это сделать. Это часть личной свободы», – подчеркнула дизайнер, представляя одежду, которая может внушить уверенность в себе. Эти функциональные и практичные модели могут стать доспехами современной женщины, хотя здесь можно увидеть и классические элементы женственности: корсеты, цветы, вуали и блестки. Правда все это Миучча смешивает с традиционными мужскими тканями и элементами спорта.